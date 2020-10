The Jaded Hearts Club en The Indien in De Nieuwe Van Nierop

Vrachtwagen vol rolstoelen en scootmobielen van Transvaal naar Turkije

Vijftig rolstoelen en tachtig scootmobielen worden zondagmiddag in een vrachtwagen vanuit Den Haag naar Turkije gereden. De Turks Islamitisch Culturele Stichting Den Haag heeft ze ingezameld voor inwoners in de Turkse provincie Elazig, die begin dit jaar werd getroffen door een aardbeving. Dat meldt mediapartner Omroep West.

“We helpen al jaren invalide mensen in Turkije”, zegt voorzitter Tahsin Çetinkaya van de stichting en tevens fractievoorzitter van de Islam Democraten in Den Haag. “In Turkije zijn medische apparaten duur.” Daarom zet de stichting één of twee keer per jaar een grote actie op touw om spullen in te zamelen. Iedere keer voor een ander gebied. “Omdat Elazig in januari werd getroffen door een aardbeving, vonden we dat een goede aanleiding”, zegt Çetinkaya. “De pandemie heeft ons wel wat tegengehouden. Daardoor vertrekken we zondag pas met alle spullen.”

In Elazig wonen volgens Çetinkaya veel invaliden. “Daarom zijn die invalide scooters nodig.” De Turks-Haagse gemeenschap heeft volgens hem goed haar best gedaan voor de inzameling. “Er wonen veel mensen uit die streek in Den Haag.” Van het geld dat binnen is gekomen, kon de stichting in totaal vijftig tweedehands rolstoelen en tachtig scootmobielen inkopen. Zondag om 13.00 uur vertrekt de vracht.

Transvaal

De Turks Islamitische Culturele Stichting werd in de jaren zeventig opgericht in de Haagse wijk Transvaal. “Voornamelijk om Turkse gastarbeiders te helpen die hun weg niet konden vinden naar voorzieningen”, zegt Çetinkaya. Inmiddels is de stichting breder opgezet en wordt er ook geld ingezameld voor het thuisland.