268 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Den Haag

Afgelopen etmaal zijn er 4581 nieuwe coronabesmettingen gemeld, zegt het RIVM. Zondag was het aantal besmettingen nog 4007. Zondag werd de grens van 4000 positieve tests voor de eerste keer gepasseerd. In de afgelopen zeven dagen kwamen bijna 26.000 positieve tests binnen.

In Den Haag nam het aantal gevallen toe met 268, dat schrijft mediapartner Omroep West. In Rotterdam werden van zondagochtend tot maandagochtend de meeste mensen positief getest op het virus, namelijk 397. Dat is meer dan zondag, toen hier 268 mensen te horen kregen dat ze het virus hadden opgelopen. In de gemeente Amsterdam nam het aantal gevallen toe met 347.

Normaal gesproken publiceert het RIVM de cijfers om 14.15 uur. Maar deze werden maandag pas om 16.00 uur bekendgemaakt vanwege een storing.

‘Binnen paar dagen misschien nieuwe maatregelen nodig’

Als het aantal coronabesmettingen in de komende dagen niet begint te dalen, is het misschien nodig om extra maatregelen te nemen. Dat heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maandag gezegd. Over de inhoud van de mogelijke maatregelen wil Kuipers niet speculeren.

‘Als het aantal besmettingen verder omhoog gaat, zijn de huidige maatregelen niet voldoende om dat naar beneden te brengen. Ondanks de maatregelen ging het cijfer tot en met zondag omhoog, en je wilt het graag terug zien lopen’, aldus Kuipers. Op een totale lockdown ‘waarbij alle scholen dichtgaan en universiteiten sluiten, zit helemaal niemand te wachten’, voegde hij er aan toe.