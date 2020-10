Annuleren van Royal Christmas Fair was lastig besluit voor organisatie

Het niet door laten gaan van de Royal Christmas Fair was voor organisator Peter Boelhouwer een enorm lastig besluit. Dat zei Boelhouwer in Haags Bakkie op Den Haag FM: “Met name ook, omdat je al dat we sinds halverwege maart weten dat er niet veel kon.” De organisator had nog lange tijd hoop op het kunnen organiseren van het buitenevenement, toch kwam er eind vorige week het bericht dat het niet doorgaat. “De mooiste kerstmarkt van Nederland slaat gedwongen een jaar over”, zo schreef men.

“We kregen zoveel berichten uit het buitenland, uit het Zuiden, uit het Oosten van ‘jongens, wij komen gezellig met de bus naar Den Haag toe’.” Daarop sloeg de twijfel toe, omdat de kans bestaat dat de kerstmarkt eerder zou moeten sluiten wanneer de coronamaatregelen verder worden aangescherpt. “Maar als we dalijk helemaal klaar zijn. Alles staat klaar, alles is opgebouwd, iedereen heeft netjes betaald en nu moeten we wat gaan verdienen. En na twee dagen moeten we de markt stoppen… Dat is slecht voor de stad en slecht voor de ondernemers. Toen hebben we moeten besluiten om de markt te annuleren.”

De eerstvolgende editie Royal Christmas Fair staat nu gepland voor donderdag 9 tot en met woensdag 22 december 2021.