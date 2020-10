IJshockeyers Hijs Hokij door coronamaatregelen niet in BeNe-League

Haagse Popweek door coronamaatregelen online en offline

In de week van 18 tot en met 25 oktober is Den Haag opnieuw het toneel van de Haagse Popweek. Acht dagen op een rij worden er door Popradar online en offline concerten en activiteiten georganiseerd voor muzikanten en muziekliefhebbers.

Opkomende acts krijgen een podium in de videoserie De Bureaushow, bij Club 3voor12 Den Haag en GUAP Night en bij Radio Tonka op Den Haag FM. Ook zijn er voor muzikanten onder meer workshops om schrijftalent te ontwikkelen en er is de mogelijkheid om je demo te laten beoordelen bij een online demopanel.

Haagse Popprijs

Onderdeel van de popweek is het uitreiken van de Haagse Popprijs. Van dinsdag 6 oktober tot en met zaterdag 17 oktober kan gestemd worden op de genomineerden in verschillende categorieën.

Er is een prijs voor beste initiatief, beste videoclip, beste release en een award voor de Haagse muzikale belofte van 2020. Vorig jaar won Goldband die Music Support-award. Son Mieux mocht de Haagse Popprijs in ontvangst nemen.

De prijzen worden uitgereikt tijdens De Haagse Popnacht in het PAARD. Vanwege de coronamaatregelen is er beperkt plek voor publiek, de finale avond zal ook via een livestream te volgen zijn.