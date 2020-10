Haagse straatdichter brengt ode aan docenten Koetsveldschool

De Haagse straatdichter Sjaak Kroes was maandagochtend, op de dag van de leraar, te gast voor de deur van de Koetsveldschool. Hij bracht er een ode aan de leraren. “Jullie geven alles, voor de toekomst van een kind”, aldus Kroes in zijn gedicht. Tevens ontvingen de docenten van de school een exemplaar van zijn dichtbundel ‘Liefjes van een Straatdichter’.

Bekijk hieronder de ode van Kroes aan de docenten.

Het was eigenlijk het plan om op de school gedichten te schrijven voor de leraren, echter bleek dat door de geldende coronamaatregelen niet mogelijk.

Kroes is in de Haagse binnenstad een bekend gezicht met ‘De Woordenwisseling‘, een fiets met typemachine waar hij gedichten op tikt. In de stad zit hij vaak bij de Lange Poten of de Passage.

De dag van van de leraar wordt sinds 1962 wereldwijd gevierd, in Nederland gebeurt dat jaarlijks op 5 oktober.