Hagenaars aangehouden voor brandstichting bij stadion NEC

Twee mannen uit Den Haag zijn maandag aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn bij de brandstichting bij het Goffertstadion in Nijmegen in oktober vorig jaar. Dat meldt mediapartner Omroep West. Op bewakingsbeelden was te zien dat één van de brandstichters zelf ook in brand vloog.

In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 oktober 2019 werd er op twee verschillende plekken brand gesticht bij het stadion van NEC: zowel bij het stadion zelf, maar ook bij de ingang van trainingscomplex De Eendracht. Er ontstond daarbij behoorlijk wat schade.

Op bewakingsbeelden waren drie mannen te zien die bij de brandstichting betrokken waren. Eén van hen sprenkelde vloeistof bij de ingang van het trainingscomplex, een ander stak het vuur aan. Daarbij vloog één van hen zelf in brand. Er zou ook een vierde man betrokken zijn bij de brandstichting, maar hij was niet gefilmd.

Mogelijk meer aanhoudingen

Toen uit het politieonderzoek bleek dat de mannen mogelijk uit Den Haag of de omgeving kwamen, werden de beelden getoond in het opsporingsprogramma Team West. Ook Bureau GLD van Omroep Gelderland besteedde aandacht aan de zaak. De uitzendingen leverden een aantal tips op.

De aangehouden mannen zijn 22 en 26 jaar. De Gelderse politie sluit meer aanhoudingen niet uit, meldt een woordvoerder. De bewakingsbeelden waarop de brandstichters zijn te zien, zijn van de website van Team West verwijderd.