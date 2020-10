Hans Biesheuvel (Ondernemend Nederland): “Kermis tot eind oktober op Malieveld”

De najaarskermis op het Malieveld moet in elk geval tot eind oktober blijven staan. Dat zei oprichter Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL) zaterdag in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

“De exploitanten staan nog een week op het Malieveld, dan houdt het seizoen op. Dan kunnen ze zes maanden geen kermis opbouwen, ze krijgen nergens een vergunning”, zei Biesheuvel. Hij wees erop dat de kermisexploitanten al een moeilijk jaar achter de rug hadden. “Ze kwamen al uit de winterperiode, want toen de lockdown begon op 15 maart, begon hun seizoen. Ik vind het heel reëel – het zijn duizend bedrijven, het zijn heel veel families, zij hebben ook kinderen, hebben ook een huis en moeten ook naar school toe – als je kijkt: kunnen we nog iets doen om deze mensen in elk geval de winter door te helpen.” Biesheuvel stelde daarom voor: “Ik zou zeggen: laten we het in ieder geval tot eind oktober staan, zodat ze in oktober nog een goede maand hebben.”

De najaarskermis op het Malieveld is van 11 september tot en met 11 oktober. Eerder werd nog gemeld dat de kermis vanwege het coronavirus niet door zou gaan. Maar begin augustus meldde de kermis dat zij toch op het Malieveld mocht neerstrijken.

Twee jaar geleden werd door gemeente Den Haag besloten te stoppen met de Najaarskermis. De gemeente wilde grotere evenementen trekken zoals Cirque du Soleil en bijvoorbeeld het concert van Pink. Ook moest het Malieveld beschikbaar zijn voor evenementen rondom Prinsjesdag.