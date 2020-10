Hogescholen en mbo adviseren studenten mondkapje te dragen

Hogeschool Leiden, de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan adviseren hun studenten een mondkapje te dragen. ‘Het is geen plicht, maar een dringend advies’, zegt een woordvoerder van de Hogeschool Leiden tegen mediapartner Omroep West. Op de twee hogescholen is het mondkapjesadvies een paar dagen geleden ingevoerd. Beroepsopleider ROC Mondriaan vraagt leerlingen vanaf dinsdag met een mondkapje naar school te komen.

‘Na overleg met de vijf hogescholen in de grote steden is besloten om studenten te vragen toch een mondkapje te dragen’, zegt een woordvoerder van de Hogeschool Leiden, waar 12.500 studenten les krijgen en 1300 docenten werken. Het advies geldt voor de gangen en het restaurant. ‘We zijn voor het weekend gestart en ik zie dat eigenlijk iedereen een mondkapje draagt. Een plicht is een groot woord, maar we vragen studenten en docenten om elkaar erop aan te spreken.’

Op het ROC Mondriaan geldt het mondkapjesadvies vanaf dinsdag 6 oktober. De 25.000 mbo-studenten en 2100 medewerkers krijgen het dringende advies om een mondkapje te dragen in de gangen en trappenhuizen. ‘Het gaat om plekken waar 1,5 meter lastig is. In de lokalen mag het mondkapje af als je eenmaal zit. Studenten zitten op 1,5 meter afstand van elkaar’, zegt een woordvoerder van de grootste mbo-instelling van de regio Haaglanden. ‘Ook worden de lessen weer zoveel mogelijk online gegeven.’

Advies burgemeester

Op de Haagse Hogeschool dragen studenten al bijna een week een mondmasker. ‘Na het advies van de Haagse burgemeester Van Zanen om in alle publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen, hebben wij dat overgenomen voor onze openbare ruimtes, zoals de centrale hal en de gangen.’ Het advies wordt goed opgevolgd, zegt een woordvoerder: ‘We zien aardig wat mondkapjes rondlopen. Ik heb geen geluiden gehoord dat studenten het er niet mee eens zijn.’

Hogescholen en mbo-instellingen zijn niet verplicht mondkapjes in te voeren. ‘Bij deze onderwijsinstellingen geldt de 1,5 meter afstand en dat kan door de combinatie van fysiek en online onderwijs goed worden nageleefd’, zo staat op de site van de Rijksoverheid. Scholen krijgen wel ruimte om verder te gaan dan de overheid adviseert: ‘Ook in het hoger onderwijs is er natuurlijk ruimte voor eigen keuzes van de hogescholen en universiteiten.’