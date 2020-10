IJshockeyers Hijs Hokij door coronamaatregelen niet in BeNe-League

De Nederlandse clubs uit Geleen, Heerenveen, Nijmegen, Zoetermeer en Den Haag die doorgaans deelnemen aan de BeNe League-competitie zullen dat dit jaar niet doen. Dat besluit werd vrijdag genomen na overleg met IJshockey Nederland.

“Door de goede inzet van iedereen de afgelopen weken, waren we op weg om te kunnen starten op 1 december”, stelt Hijs Hokij-voorzitter Harry Vlaardingerbroek. “Maar helaas hebben de nieuwe opgelegde maatregelen van de overheid dit echter onmogelijk gemaakt. De beslissing om geen publiek toe te laten geldt voor drie weken, maar niemand weet hoe de situatie dan is. Daarom is voor de clubs onmogelijk om op financieel verantwoorde wijze deel te nemen aan de BeNe League 20-21.”

Voor het spel in de Eerste Divisie gaat IJshockey Nederland opnieuw gesprekken voeren met alle betrokken clubs.