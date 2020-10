Jubileum voor Schilderswijk Bewoners Tours, de wandelingen bestaan vijf jaar

De Schilderwijk Bewoners Tours bestaat 5 jaar en dat wordt woensdag gevierd, verschillende samenwerkingspartners zullen dan uit handen van cabaretier Sjaak Bral een taart ontvangen. “In die vijf jaar hebben we vele bezoekers kunnen laten proeven van de gastvrijheid en veelzijdigheid van de Schilderswijk.”

Feest in Den Haag! We vieren 5 jaar Schilderswijk Bewonerstours. 5 jaar geven bewoners nu rondleidingen om te laten zien hoe kleurrijk en bruisend onze wijk is! — Bewonerstours (@stichtingbbis) October 4, 2020

De wandeling door de Schilderswijk is een initiatief van wijkbewoner Itaï Cohn. “Het doel van de tours is een beter imago van de wijk en ervoor te zorgen dat de wijkeconomie er door versterkt wordt”, zei hij op Den Haag TV eerder over de georganiseerde wandelingen. De doelstelling is om bezoekers middels de wandelingen op een andere manier naar de wijk te laten kijken.

Naast de Schilderswijk Bewonerstour overdag is er inmiddels onder meer een avondwandeling en bestaat er de mogelijkheid om de tour online te doen.