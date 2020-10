Moskeeën blijven open voor vrijdaggebed, maar willen duidelijkheid van veiligheidsregio

Moskeeën in de regio Haaglanden en Hollands Midden blijven voorlopig open voor het vrijdaggebed, maar hanteren daarbij wel strenge regels. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Toch zouden de Haagse organisaties graag duidelijke regelgeving vanuit de veiligheidsregio zien over het maximaal aantal bezoekers.

Ook de Mobarak moskee in Den Haag, tevens de oudste van Nederland, blijft open. De woordvoerder laat weten dat er maximaal veertig mensen toegestaan zijn, en dit maximum dan ook streng te handhaven. In de Anwar-e-Mustafa moskee in Den Haag moeten bezoekers allemaal hun eigen gebedskleedjes meenemen, en mogen er niet meer dan dertig mensen naar binnen op vrijdag.

Uniformiteit

Nazir Mohamed, bestuurslid van de Anwar-e-Mustafa moskee en de Federatie Islamitische Organisaties (FIO) Den Haag, het overkoepelend orgaan van 26 moskeeën in de regio, probeert de maatregelen zo goed mogelijk naar zijn achterban te communiceren. ‘Nu verschilt het beleid nog per regio. In Amsterdam-Amelland hebben ze al advies afgegeven om maximaal dertig mensen binnen te laten. Hier nog niet.’

Volgens Mohamed zouden de veiligheidsregio’s Hollands Midden en Haaglanden er goed aan doen om een uniform advies af te geven. ‘Voor de duidelijkheid en de uniformiteit zou daar een uitspraak over gedaan moeten worden, net zoals in Amsterdam-Amstelland. Nu moet je elke moskee afgaan om te kijken welke maatregelen ze hanteren.’

Veiligheid

De FIO deed al eerder dit jaar de oproep aan alle aangesloten en niet-aangesloten moskeeën om de deuren te sluiten. Die oproep kwam als gevolg van een corona uitbraak binnen de Haagse moslimgemeenschap in juni, waaronder de bekende As-Soennah moskee. ‘De veiligheid en gezondheid van de moskeebezoekers en de rest van de bevolking heeft prioriteit boven alle andere zaken’, stelde de federatie destijds.