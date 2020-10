Niet meer zingen en maximaal 30 personen bij kerkdiensten

In Nederlandse kerken zal niet meer samen worden gezongen en er zullen nog maar dertig mensen per dienst aanwezig zijn. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus laten weten na een overleg met Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Het vrijwillig genomen besluit volgt na een weekend waarin er ophef was toen duidelijk werd dat in Staphorst meerdere diensten waren met honderden aanwezigen.

De Haagse predikant Axel Wicke sprak zich er dit weekend over uit op Twitter: “Honderden kerken in Nederland zijn voorzichtig, nemen hun verantwoording serieus en verkleinen hun bezoekersaantallen bewust, om besmettingen te vermijden en ook om reputatieschade te voorkomen. Alleen eentje in Staphorst verkloot het weer voor de rest. Bedankt, jongens!”

Ook de Haagse artiesten Tim Akkerman en Ed Struijlaart spraken zich uit over de samenkomst in Staphorst. “Hier kan ik toch zo ontzettend kwoad om worden”, schreef een felle Struijlaart. “En wij maar aankloten in de theaters. Om te janken zo kut.” Akkerman: “Ik zeg; tourtje door alle kerken! Maar dan alleen voor fans. Blijkt enorm veilig te zijn. In ieder geval veiliger dan menig theater of poppodium.”

In de coronamaatregelen is gesteld dat een groepsgrootte binnen beperkt is tot 30 personen. Een uitzondering geldt daarvoor bij religieuze diensten, daarbij mogen maximaal honderd personen aanwezig zijn in een ruimte, wanneer er een gezondheidscheck en reservering vooraf wordt gedaan geldt er geen beperking voor het maximale aantal personen.