Nieuwe radioprogrammering Den Haag FM van start

Luisteraars van Den Haag FM horen vanaf maandag 5 oktober een nieuwe, maar vertrouwde stem op de radio. Nicolette Krul (35) is vanaf komende week elke werkdag ’s ochtends van 10 tot 12 uur te horen op Den Haag FM. In het radiomagazine Haags Bakkie ontvangt zij spraakmakende gasten in de centrale bibliotheek aan het Spui. “Het wordt een gezellig programma waarbij ik je meeneem tot de lunch met leuke gasten, luchtige onderwerpen maar ook het nieuws uit je eigen stad”, zegt de presentatrice.

Tekst gaat verder onder de video

De huidige programma’s Haagse Ochtendradio (07-10 uur) en Rob’s Tussendoortje (12-15 uur) komen in de nieuwe programmering niet terug. Daarvoor in de plaats komen de programma’s West Wordt Wakker (06-10 uur) en Haags Bakkie (10-12 uur). West wordt Wakker van mediapartner Omroep West wordt gepresenteerd door Tjeerd Spoor en sidekick Jorinda Teeuwen – zij hebben trouwens beiden bij Den Haag FM gewerkt. Het programma is een samenwerking tussen de twee omroepen, met veel aandacht voor Haags nieuws. Ook de verslaggevers van Den Haag FM zullen hier veel te horen zijn. De uitzending is ook live te zien via Den Haag TV.

De vernieuwde programmering past in de ambities van Den Haag FM om nog beter zicht- en hoorbaar te zijn in de stad. “Daarom is het geweldig dat Nicolette haar show vanuit de centrale bibliotheek kan presenteren en dat dit ook als kijkradio op Den Haag TV en onze website en app zichtbaar is”, aldus journalistiek leider Ivar Lingen. “We kunnen gasten ontvangen en laten horen op de radio. Daarmee is Den Haag FM nog meer onderdeel van het leven en de politiek in Den Haag.”

De komende tijd werkt Den Haag FM aan meer vernieuwing, zowel van de redactie als zichtbaar op onder meer website en app. “We willen er voor alle Hagenaars nog meer toe doen, op zand en veen en dus in alle wijken. Door de intensieve samenwerking met Omroep West hebben we er bovendien een mooi platform bij voor al onze verhalen. Wie zich via Den Haag FM laat horen en zien, kan verzekerd zijn van grote impact in Den Haag en daarbuiten.”

De doordeweekse programmering vanaf 5 oktober ziet er als volgt uit:

• 06-10 uur West wordt Wakker

• 10-12 uur Haags Bakkie

• 12-19 uur non-stop muziek en lokaal nieuws

• 19-21 uur Haagse Avondradio

• 21-23 uur wisselende avondprogramma’s