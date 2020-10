Opnieuw protestmars tegen wegafsluitingen Schilderswijk gepland

Komende woensdag staat er opnieuw een protest gepland in de Schilderswijk. Met een protestmars vanaf Den Haag HS naar het stadhuis wordt dan gedemonstreerd tegen de wegafsluitingen.

Om het sluipverkeer in de Haagse Stationsbuurt en Schilderswijk te weren, is het sinds 22 juni niet meer mogelijk om met de auto van de ene naar de andere wijk te rijden. De verkeersmaatregelen zijn getroffen omdat uit onderzoek is gebleken dat zeventig procent van de automobilisten die tijdens de spits over de Parallelweg bij Den Haag Hollands Spoor rijdt, niet in de wijk hoeft te zijn. Om het sluipverkeer tegen te gaan heeft de gemeente Den Haag nu pollers geplaatst op onder andere de Parallelweg en de Hoefkade.

Het protest wordt georganiseerd door DENK Den Haag, Islam Democraten en Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. In juli werd er ook al geprotesteerd tegen de afsluitingen.