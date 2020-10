Van Asten bij aftrap Haags Bakkie: “Leuk dat hier weer echt, volledig radio wordt gemaakt”

“Heel leuk dat hier weer echt, volledig radio wordt gemaakt. Juist vanuit het hart van Den Haag: de bibliotheek hier in de stad”, dat zei wethouder Robert van Asten maandochtend in het nieuwe radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM. De dagelijkse uitzendingen van Den Haag FM komen sinds maandagochtend vanuit de centrale bibliotheek aan het Spui.

“Het is eigenlijk heel logisch. De bibliotheek is niet meer de plek waar je alleen maar komt om een boek lenen, het is ook de plek waar je kennis komt opdoen, waar je met elkaar in gesprek en in debat gaat en daar hoort juist een stadsomroep bij.”

Tegenover presentatrice Nicolette Krul sprak Van Asten ook uit wat volgens hem het doel moet zijn voor de stadsomroep: “Geluiden ophalen uit de stad. Mensen informatie geven waar ze behoefte aan hebben. We hebben natuurlijk ook 45 man in de gemeenteraad zitten, met een gemeentebestuur, die proberen ongeveer hetzelfde te doen en dat kan elkaar versterken. En het is juist ook jullie rol, als stadsomroep, om die twee met elkaar in gesprek te brengen.”

Het radioprogramma Haags Bakkie met Nicolette Krul is elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur te horen op Den Haag FM, tevens wordt de uitzending uitgezonden op Den Haag TV.

Luister hier naar het gesprek met Robert van Asten op Den Haag FM.