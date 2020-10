ADO haalt op laatste dag transferperiode Griekse spits

Meer in

Nikolaos Karelis is de nieuwe spits van ADO Den Haag. Dat meldt mediapartner Omroep West. De transfervrije Griek tekent, na het slagen voor de medische keuring, voor een jaar in de Den Haag, met de optie tot nog een jaar. Vorig seizoen speelde de 28-jarige aanvaller voor het Engelse Brentford in de Championship.

🔍 | In de zoektocht naar een spits is ADO Den Haag uitgekomen bij Nikos Karelis. De voormalig spits van Brentford en meervoudig international van Griekenland is transfervrij en kan voor twee jaar tekenen. — Jim van der Deijl (@JimvanderDeijl) October 5, 2020

Karelis speelde negentien interlands voor zijn geboorteland, waarin hij drie keer scoorde. Naast Brentford kwam hij onder ander uit voor het Belgische Genk en de Griekse topclub Panathinaikos.

In Den Haag moet Karelis de concurrentie aangaan met Michiel Kramer en Jonas Arweiler.