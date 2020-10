Afvalstoffenheffing wordt duurder

Meer in

Haagse huishoudens zijn in 2021 fors meer kwijt aan de afvalstoffenheffing. De belasting stijgt gemiddeld met een bedrag tussen de 51 en 63 euro. Dat blijkt uit de Verordening afvalstoffenheffing Den Haag 2021 die het stadsbestuur dinsdagmiddag aan de gemeenteraad heeft gestuurd, schrijft mediapartner Omroep West.

De reden voor de stijging is dat de landelijke belasting op het verbranden van afval flink is verhoogd. Daarnaast is het voor de gemeente duurder geworden om het huisvuil te laten verwerken.

Dit gaan huishoudens volgend jaar betalen:

• Eenpersoonshuishouden: 293,16 euro (nu is dat 242,04 euro)

• Tweepersoonshuishouden: 329,52 euro (nu is dat 272,04 euro)

• Grotere gezinnen: 360,48 euro (nu is dat 297,60 euro)

Het huidige kwijtscheldingsbeleid voor de laagste inkomens blijft in stand, aldus het stadsbestuur.