Demonstratie op het Plein tegen de spoedwet

Zo’n paar honderd mensen demonstreren dinsdagavond op het Plein tegen de spoedwet. Op sociale media is te zien dat de demonstranten hand in hand lopen over het plein voor het Tweede Kamer-gebouw. Ook knuffelen ze elkaar.

Verder zijn er spandoeken opgehangen aan het standbeeld van Willem van Oranje. Op de spandoeken staan teksten zoals ‘Help!’, ‘Dictatuur’, ‘Stop de spoedwet’ en ‘Mark & Hugo, karma is a bitch!’ De demonstranten zijn onder andere tegen de anderhalvemetersamenleving, tegen verplichte vaccinatie en willen dat de ‘angst-pandemie’ stopt.

De wet is omstreden, omdat die het kabinet voor een lange periode de mogelijkheid geeft om buiten het parlement om coronamaatregelen aan te scherpen of te versoepelen.

Woensdagochtend om 9.00 uur staat er in Den Haag opnieuw een demonstratie tegen de coronamaatregelen gepland.