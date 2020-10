Diversiteitsprijs voor Kunstmuseum Den Haag

Kunstmuseum Den Haag heeft de Award Diversiteit in Bedrijf gewonnen in de categorie MKB gewonnen. De award is een jaarlijkse prijs die wordt vergeven aan een bedrijf dat zich inzet voor diversiteit en inclusie op de werkvloer.

“We willen dat zoveel mogelijk bezoekers, medewerkers, kunstenaars en partners zich thuis voelen in het museum. Dat is nu nog niet altijd en voor iedereen het geval. Er is dus nog werk aan de winkel, maar deze prijs bewijst dat we op de goede weg zijn”, zegt Anne de Haij. Voor het museum is de prijs een aanmoediging om te blijven werken aan diversiteit en inclusie.

Trots! Samen met @ABNAMRO winnen we de Award Diversiteit in Bedrijf 2020 voor onze inzet voor diversiteit op de werkvloer. Lees hier meer: https://t.co/2NxxCcQ1fW. Dank aan alle collega’s @kunstmuseum die dit mogelijk maken. #diversiteit #inclusie #diversityday pic.twitter.com/Zh8zsdeDFN — Kunstmuseum Den Haag (@kunstmuseumdh) October 6, 2020

“Dat we de prijs winnen, verraste ons ook”, zegt directeur Benno Tempel. “We werken al een paar jaar aan diversiteit en inclusie, en boeken vooruitgang, maar tegelijk zien we ook nog veel uitdagingen. Soms lukken dingen ook niet. Het is vallen en opstaan met wat wel en niet werkt. Misschien moeten we dat als organisaties ook meer met elkaar durven delen. Ik ervaar dan ook gepaste trots bij deze prijs. We zijn goed bezig, maar gaan de komende jaren gewoon weer hard aan de slag om nog inclusiever te worden.”

De prijs werd dinsdag, op Diversity Day, uitgereikt aan het Kunstmuseum. In de categorie grote bedrijven won ABN Amro de award.