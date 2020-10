Eigenaren hostel ‘KingKool’ openen ondanks coronacrisis nieuw hotel

In een periode waarin de hotellerie het erg zwaar heeft besluiten de eigenaren van hostel King Kool, Jan de Koning en Ellen de Kroes, een nieuw hotel te openen aan de Prinsengracht. Het pand wordt nu nog druk verbouwd maar hoopt in november haar deuren te openen voor de eerste gasten. ”Corona is niet voor altijd, hopen we” zeggen Ellen en Jan hier over.

”Je begint aan een avontuur en je weet nooit hoe het afloopt. Maar je begint eigenlijk al met een stap achteruit. Je kunt natuurlijk wel opengaan maar ik zie het niet 1,2,3 gebeuren dat we na een uur direct een boeking binnen hebben.” verteld Ellen over het openen van een hotel in deze roerige tijd. ”Het was voor ons wel een moment waarin we dachten: gaan we door ja of nee? ” vervolgt ze met een bezorgde blik. ”Het traject is niet over één nacht ijs gegaan” vult Jan haar aan. ”We waren al een heel eind en het hotel is in ieder geval een stuk ”coronaproofer” dan hiernaast in het hostel”.

Niet alleen de tijd waarin het hotel wilt openen is opvallend ook de manier waarop het is ingericht trek direct de aandacht. ”Omdat we kleinschalig zijn is het veel specialer om verschillende kamers te hebben” aldus Ellen. Het hotel ”The Monument” is 350 meter groot heeft verschillende kamers, een suite en een appartement.