Hart voor Den Haag wil voorrang starters bij middeldure woningen

Haagse starters zouden voorrang moeten krijgen om aanspraak te maken bij nieuw gebouwde middeldure huurwoningen (tot 985 euro), dat stelt Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. “De woningen rond de stations zijn ook interessant voor bijvoorbeeld Amsterdamse yuppen, die zijn vanuit station Laan van NOI in 20 minuten op de Zuidas. Om de Haagse starter te helpen moeten zij voorrang krijgen voor deze woningen”, zegt raadslid William de Blok over de bouwambities in het Central Innovation District.

Een voorrangsregeling in de middeldure sector is volgens de grootste partij in de Haagse gemeenteraad nodig omdat het ondoenlijk is voor starters om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. De wachttijd voor een sociale huurwoning in de regio Den Haag is volgens Jozefine Hoft van Woonnet Haaglanden opgelopen tot gemiddeld 68 maanden, schrijft het AD.

De Blok wil met een motie voor elkaar krijgen dat in de stads enquête inwoners van Den Haag gevraagd worden naar hun mening over zo’n voorrangsregeling. “Ik denk dat iedereen in Den Haag deze maatregel wel begrijpt, behalve het stadsbestuur, want die waren in het verleden sceptisch over zo’n voorrangsregel.”