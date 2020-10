HSP: geef Zuiderparktheater alsnog ontheffing voor maximum aantal bezoekers

De Haagse Stadspartij wil dat het Zuiderparktheater alsnog een ontheffing krijgt van de Veiligheidsregio om meer dan 30 gasten in het theater te mogen ontvangen. De partij wil middels een motie alsnog vragen om een ontheffing voor het openluchttheater.

HSP-raadslid Peter Bos noemt het onbegrijpelijk dat het theater geen ontheffing kreeg: “Het openluchttheater Zuiderpark heeft 1.200 zitplaatsen, maar bood de afgelopen maanden met veel minder stoelen toch een coronaproof programma en voldeed keurig aan alle voorschriften. Ze hebben laten zien dat de anderhalve meter-regel ruim kan worden gegarandeerd. Bovendien is het risico op besmetting in de buitenlucht minimaal.”

Het Zuiderparktheater liet voor het weekend zelf al weten de voorstellingen van Harrie Jekkers opnieuw te moeten annuleren. “We snappen dat de maatregelen zijn aangescherpt om besmettingen te voorkomen maar de overweging om ons theater uit te sluiten begrijpen we niet. We hebben hier ook geen uitleg bij gekregen. We zijn nota bene een openluchttheater!”, stelt directeur Ariane Aris. “Het annuleren brengt ons team niet alleen veel werk met zich mee, maar ook zijn er al kosten gemaakt. We gaan bezoekers hun aangeschafte tickets wel vergoeden, ze hebben inmiddels bericht te gehad.”