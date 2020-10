Jan Vermolen dolgelukkig nu hij weer oliebollen kan bakken op het Spui

De Haagse ondernemer Jan Vermolen is “dolgelukkig” dat hij van het stadsbestuur een maand eerder dan gebruikelijk met zijn oliebollenkraam open mocht gaan. “Dolgelukkig dat de gemeente Den Haag de kermisexploitanten tegemoet is gekomen door de oliebollenkraam in deze gemeente een maand eerder te laten beginnen”, zegt Vermolen in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM. “Daar reageren de mensen allemaal positief op. Dat zie ik ook in mijn omzet, die waren afgelopen zaterdag en zondag boven verwachting.”

Vermolen staat traditiegetrouw op het Spui bij de Grote Marktstraat, met een geheel nieuwe kraam: “De afgelopen jaren dat ik hier stond werd ik zo vaak gefotografeerd, door honderden toeristen. Ik denk: ‘podverdikkeme, ik moet er nu wel een paar Haagse accenten op zetten. Dat mensen – als ze thuiskomen – weten waar ze zijn geweest’.”

In de afgelopen maanden waren er voor Vermolen weinig mogelijkheden om te ondernemen, de kermissen waar hij bij betrokken is mochten door geldende coronamaatregelen maandenlang niet worden georganiseerd. “Ik ben natuurlijk ondernemer. Ik heb ook twee zonen die zijn ook zelfstandig ondernemer, daar maak je je als vader heel druk om. Maandenlang zitten ze thuis nul komma nul inkomsten. Ik heb nog nooit zo’n stressjaar meegemaakt als dit jaar.” De hele familie draagt nu zijn of haar steentje bij in de oliebollenkraam.

Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland stelde zaterdag in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM voor om de kermis op het Malieveld langer te laten staan. “Dat ben ik wel eens met de heer Biesheuvel. Maar ik moet ook zeggen: het gemeentebestuur, hoe ze dit jaar hebben gereageerd op de ondernemer: petje af. Daar kunnen andere regio’s veel van leren.”