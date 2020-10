‘Kamervoorzitter voorlopig tegen verhuizing Tweede Kamer’

Kamervoorzitter Khadija Arib wil vanwege de coronacrisis een streep zetten door de verhuizing van de Tweede Kamer, dat schrijft mediapartner Omroep West. Dit blijkt uit een brief die staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) heeft gestuurd naar leden van het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving in De Telegraaf.

In de brief spreekt de staatssecretaris zijn ‘verbazing’ uit over een ‘ambtelijke’ mededeling die de afgelopen dagen namens Arib zou zijn gedaan. De voorzitter zou vanwege corona een verhuizing nu niet zien zitten. Op de planning staat dat de Kamer verhuist naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken. De verhuizing is tijdelijk, totdat de renovatie van het Binnenhof compleet is.

Door de coronacrisis zou Arib de verhuizing willen uitstellen. In het nieuwe gebouw zou niet genoeg ruimte zijn voor alle mensen die daar aan het werk zouden gaan, als ze onderling ook anderhalve meter afstand moeten houden. Arib wees er al eerder op dat het tijdelijke gebouw slechts een ingang heeft. Ook is de de plenaire zaal in het oude ministerie kleiner dan de vergaderzaal in het Kamergebouw zelf.

Brandveiligheid

In de brief worden volgens ingewijden ook de problemen met de brandveiligheid benoemd. Mensen lopen in het geval van brand geen gevaar, maar dat kan niet gezegd worden over het gebouw: een brand zou waarschijnlijk vernietigend zijn. Staatssecretaris Knops zou naar verluidt wel willen onderzoeken en simulaties laten uitvoeren naar de invulling van het gebouw in coronatijden.