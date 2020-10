OM eist zeven jaar tegen man na schietpartij Ruijsdaelstraat

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag zeven jaar cel geëist tegen een 21-jarige Hagenaar voor een schietpartij op de Ruijsdaelstraat in de Schilderswijk. Dat meldt mediapartner Omroep West. Op 15 mei 2019 zou de verdachte ‘lukraak’ in het rond hebben geschoten. Een van de negen kogels die hij afvuurde raakte een 18-jarig man in zijn been.

Kort na de schietpartij doken beelden van de ruzie op. Daarop is te zien dat een man zijn pistool leeg schiet op een groepje bij een bushalte. Kort daarvoor ging de groep met elkaar op de vuist.

Toen het broertje van de verdachte klappen kreeg, zou zijn broer een pistool hebben gepakt en begon te schieten. Op het filmpje is te zien hoe de groep uiteen stuift terwijl de man links en rechts schiet. De ruit van een bushokje sneuvelt door een kogel. Wonder boven wonder werd maar een iemand geraakt.

Herkend

Na het incident werd de verdachte door verschillende agenten herkend. Waar de mannen ruzie over hadden is nooit opgehelderd.

De verdachte heeft zijn kaken altijd stijf op elkaar gehouden, volgens het OM, en geen van de beschoten personen meldde zich bij de politie. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.