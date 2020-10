PEP Talk: wat heeft de coronacrisis ons geleerd over vrijwilligerswerk?

Wat heeft de coronacrisis ons geleerd over het vrijwilligerswerk? En hoe kan vrijwilligerswerk worden verduurzaamd? Die vragen staan dinsdagavond centraal in de PEP Talk, om 19.00 uur te volgen via Den Haag TV. Lucas Meijs, hoogleraar strategische filantropie en vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, geeft tijdens dit programma een digitale lezing met antwoord op deze vragen. Ook wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) is te gast. Het programma wordt muzikaal omlijst door Tim Akkerman.

Meer dan ooit ziet men het belang van vrijwillige inzet in. En deze inzet zal ook de komende tijd essentieel zijn om samen door deze crisis te komen. Wat hebben betrokken inwoners en organisaties nodig om zich in te zetten voor anderen? Welke initiatieven zijn duurzaam en hoe kunnen deze doorgaan? Kortom, hoe houden we deze nieuwe vrijwillige energie vast? Verder worden er verschillende initiatieven die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis in de spotlights gezet.

De PEP Talk is vanaf 18.45 uur via deze link online bij te wonen. Het programma start om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. Den Haag TV is te zien via Ziggo-kanaal 40 en KPN-kanaal 1312. Om mee te praten en te doen, vragen wij je om vooraf in te loggen bij Mentimeter. Dat kan via menti.com met inlogcode 36 27 280

Bekijk deze reportage die Den Haag FM eerder maakte over de Haagse buurtinitiatieven die zijn ontstaan tijdens de coronaperiode