Sinds uitbreken coronacrisis zijn 143 boetes uitgedeeld in Den Haag

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn in Den Haag door handhavers 143 boetes uitgedeeld en ruim 1500 officiële waarschuwingen gegeven voor het overtreden van de noodverordening. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De meeste van die boetes – officieel strafbeschikkingen – werden uitgeschreven in het Zuiderpark: 34. Daarna volgen Loosduinen (25), Scheveningen (12) en de Schilderswijk (11). In 22 gevallen ging het om minderjarigen.

De gemeentelijke handhavers zijn niet bij mensen naar binnen gegaan om te controleren of ze zich wel aan de regels hielden, blijkt uit antwoorden van burgemeester Jan van Zanen op schriftelijke vragen van het raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij. Of de politie dat wel heeft gedaan is niet bekend. Aan ondernemers zijn geen boetes gegeven. Wel werden 57 formele waarschuwingen gegeven. Een zaak moest sluiten.