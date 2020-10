Sinds uitbreken coronacrisis zijn 143 boetes uitgedeeld in Den Haag

Straat Consulaat deelt survivalkits en hamburgers uit op Wereld Daklozendag

Het Straat Consulaat gaat zaterdag survivalkits uitdelen aan mensen die de nacht noodgedwongen buiten moeten doorbrengen. “We vragen hiermee aandacht bij de politiek, burgers en ondernemers voor het groeiend aantal daklozen in Den Haag, voor wie momenteel geen plaats is in de opvang”, zegt directeur Marlies Filbri. Op Wereld Daklozendag zal de belangenorganisatie ook hamburgers bakken en uitdelen.

De organisatie van Filbri vraagt al langer aandacht voor het groeiend aantal daklozen in de stad, zo werden er dit jaar al bovengemiddeld veel slaapzakken en tenten uitgedeeld. Toch is er nog steeds een wachtlijst: volgens Straat Consulaat wachten 160 mensen in Den Haag op een vorm van opvang.

In april werd duidelijk dat het kabinet 200 miljoen euro vrijmaakte voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021, aanleiding daarvoor was de verdubbeling van het aantal dak- en thuislozen sinds 2009. “Er wordt hard aan getrokken om iedereen onderdak te verlenen maar met nog te weinig resultaat”, stelt Filbri. Het Straat Consulaat bepleit een laagdrempelige opvang voor mensen die langdurig buiten slapen bestaande uit een voorzienig met bed, bad en brood.