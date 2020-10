DI-RECT in Haags Bakkie op Den Haag FM

Gitarist Spike en drummer Jamie Westland van DI-RECT zijn donderdagochtend te gast in het nieuwe radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM. Presentator Nicolette Krul spreekt met hen onder andere over hun jubileumjaar, dat zij dit weekend zouden vieren met jubileumshows in Ahoy in Rotterdam.

DI-RECT bestaat dit jaar twintig jaar. De band uit Den Haag scoorde hits als ‘Times Are Changing’, ‘Invincible’ en ‘Devil Don’t Care’. Ze gaven eerder een eigen concert op het strand van Scheveningen voor 15.000 fans en een uitverkochte show in AFAS Live. De band won talloze awards en speelde op alle grote festivals als Pinkpop, Lowlands en Concert at SEA.

De uitzending van Haags Bakkie op Den Haag FM is van 10 tot 12 uur en is live te volgen via Den Haag TV en via denhaagfm.nl.