Geen mars, wel opnieuw protest tegen wegafsluitingen Schilderswijk

Bij het stadhuis wordt er woensdagavond opnieuw geprotesteerd tegen de wegafsluitingen in de Schilderswijk. “We zien dat er in de wijk, bij heel veel bewoners -onder meer in de Schilderswijk, maar ook in Laak- ontevredenheid is over de maatregel”, zegt Abdoel Haryouli van Denk tegen Den Haag FM. “Ik hoop dat het besluit nog ongedaan gemaakt kan worden.”

Oorspronkelijk was gepland om voorafgaand aan het protest een mars te lopen vanuit de Schilderswijk, maar door de coronamaatregelen is dat geschrapt. Het protest is daarom om 18.30 uur op de Wijnhaven, de raadsvergadering waar het onderwerp op de agenda staat is dan al begonnen. “Het liefst zou je op de tijd demonstreren wanneer het behandeld wordt”, zegt Haryouli. Het tijdstip is in samenspraak met bewoners gekozen: “Zo kunnen ook mensen die werken toch aanwezig zijn. We hopen op een goede opkomst om bewoners en andere betrokkenen een stem te geven.”

Verschillende wegen in de stationsbuurt werden dit jaar opgeknipt om sluipverkeer tegen te gaan. “Er is een probleem van mensen die route gebruikten om bij de snelweg te komen, maar dat moet anders opgelost worden”, stelt Haryouli. “Punt is dat bewoners er nu langer over doen om thuis te komen.” Ook het sluipverkeer zou nog niet verdwenen zijn: “Maar nu onder meer via de Vaillantlaan. Er zou een betere analyse moeten komen (van de verkeersdrukte, red) en dan kijken wat de oplossing is.”

Volgens Haryouli leeft er in de Schilderswijk nog steeds ontevredenheid over de wegafsluitingen: “Het heeft nadelige gevolgen voor bewoners in dat gebied. Er is meer filevorming op de Vaillantlaan.” Haryouli maakt zich daarbij ook druk om de verhoogde co2-uitstoot in de straat. In het AD gaf verkeerswethouder Robert van Asten aan dat wordt onderzocht wat een duurzame oplossing is voor de verkeersproblematiek die is ontstaan op de Vaillantlaan. Een mogelijkheid zou zijn om zijstraten af te sluiten en daarmee het verkeer beter te laten doorstromen.

Op initiatief van NIDA Den Haag en Hart voor Den Haag praat de gemeenteraad woensdagavond over de wegafsluitingen, beide partijen ageren al langer tegen de geplaatste pollers.