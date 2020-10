Kermisexploitanten bedanken burgemeester Jan van Zanen met carrouselpaard

Haagse kermisexploitanten hebben burgemeester Jan van Zanen een carrouselpaard cadeau gedaan. Daarmee willen ze de burgemeester bedanken voor de mogelijkheid die ze deze zomer kregen om ondanks het coronavirus toch hun kermis op het Malieveld te openen. In veel gemeenten mocht dit niet. ‘Den Haag is een voorbeeld voor de rest van het land’, zeiden de exploitanten volgens mediapartner Omroep West.

Kort voor de start van de raadsvergadering overhandigden de kermisondernemers een ingepakt carrouselpaard aan de burgemeester. ‘Het is een paard uit een draaimolen’, zegt kermisondernemer Jan Vermolen. ‘Het is niet zo dat er nu een draaimolen ronddraait met een paard minder’, zegt hij lachend. ‘We hebben genoeg van die paarden.’

De reden dat de exploitanten met bloemen en paard naar het stadhuis zijn gekomen, is dat ze de burgemeester willen bedanken. ‘We willen u ontzettend bedanken dat u deze zomer lef heeft getoond en de kermis door heeft laten gaan’, zeiden ze bij de overhandiging. ‘Daardoor hebben we een paar hele mooie weken achter de rug en hebben we kunnen laten zien dat een veilige kermis wel kan.’

‘Het paard krijgt een mooie plek’

De burgemeester weet nog niet waar hij zijn paard gaat zetten. ‘Daar moet ik nog over nadenken’, zei hij. ‘Ik ga het vanavond in elk geval aan de raad laten zien. Het was deze zomer best spannend om de kermissen door te laten gaan. Het was spannend voor de ondernemers en voor ons. Maar wij hadden het idee dat dit kan en het is aan het publiek en de ondernemers te danken dat het goed is gegaan. Hulde aan hen. Het paard krijgt een mooie plek.’