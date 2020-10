Manifestatie tegen wegafsluitingen: “Schilderswijk is onze wijk”

Bij de manifestatie voor de deuren van het Haagse stadhuis hebben bewoners, ondernemers en politici van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, Islam Democraten, NIDA, DENK en PVV hun ongenoegen geuit over de wegafsluitingen in de Schilderswijk. In de Haagse gemeenteraad werd woensdagavond gesproken over de wegafsluitingen in de wijk.

Bij de actie waren zo’n twintig personen aanwezig. Ze droegen spandoeken met teksten als ‘Namens de ondernemers: wethouder Van Asten, door jou geen gasten’ en ‘Schilderswijk = onze wijk, geen wegafsluitingen’. In de zomer werd onder leiding van Hart voor Den Haag/Groep de Mos al een protestmars door de Schilderswijk georganiseerd. Aan deze mars deden tientallen bewoners en ondernemers mee.

Wie vanuit de Schilderswijk iemand wil oppikken bij station Hollands Spoor moet sinds medio juni flink omrijden. De Hoefkade en Parallelweg zijn afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Door inzinkbare palen, zogeheten pollers, te plaatsen wil de gemeente een einde maken aan het sluipverkeer en de bijkomende chaos. Doorgaand verkeer moet voortaan omrijden via de Neherkade of Waldorpstraat.