Opvallende transferperiode ADO Den Haag: 18 nieuwe spelers, 24 vertrokken

Zelden was ADO Den Haag zo actief op de transfermarkt als de afgelopen periode. Dat meldt mediapartner Omroep West. De Haagse club heeft een totale metamorfose ondergaan en zag maar liefst 24 spelers vertrekken. Dat is doorgaans gelijk aan een complete selectie. Daar tegenover stond de komst van achttien nieuwelingen.

Dat het getal met vertrokken spelers zo hoog is, heeft ook te maken met het leger aan huurspelers dat afgelopen winter is aangetrokken. Om degradatie af te wenden haalde de Engelse trainer Alan Pardew acht spelers, die nu op de lijst met vertrekkers staan.

Die lijst met vertrokken spelers telt ook een aantal opvallende namen. Ras-Hagenezen Tom Beugelsdijk, Lex Immers en Danny Bakker staan daar bijvoorbeeld op. Ook aanvoerder Aaron Meijers is deze zomer weggegaan. Met het vertrek van het kwartet levert ADO ruim achthonderd wedstrijden aan ervaring in het Haagse shirt in.

200.000 euro bruto

Maar waarom heeft ADO Den Haag de bezem door de selectie gehaald? Martin Jol, hoofd van het technisch hart van de Haagse club, heeft bij zijn aanstelling aangegeven meer waarde op het veld te willen creëren. Door jonge spelers transfervrij of tegen minimale vergoedingen aan te trekken en vervolgens op te leiden, hoopt ADO Den Haag over een paar jaar geld te verdienen door de betreffende spelers weer te verkopen.

Daarnaast heeft de Haagse club afscheid genomen van ‘de grootverdieners.’ Het is geen geheim dat het salarisplafond van de Haagse club teruggebracht is tot onder de 200.000 euro bruto per jaar. Zodoende stond ADO Den Haag bij meerdere vertrekken van duurdere spelers niet in de weg.

🔰 | Dat was hem dan. Bij ADO Den Haag zijn er 18 nieuwelingen en 24 spelers vertrokken. Ik sluit niet uit dat er de komende dagen nog een speler (momenteel clubloos) naar Den Haag komt. #TransferDeadlineDay pic.twitter.com/cloyFCbDHk — Jim van der Deijl (@JimvanderDeijl) October 6, 2020

Ervaring

Van de achttien spelers die ADO Den Haag heeft gehaald, hebben alleen Peet Bijen, Lassana Faye, Dante Rigo, Jonas Arweiler en Ricardo Kishna ervaring met het spelen van wedstrijden in de eredivisie. Een aantal spelers, waaronder Dario Del Fabro, Ravel Morrison en Nikos Karelis, speelde bij hun vorige clubs meerdere wedstrijden in de hoofdmacht. Het meerendeel van de nieuwkomers speelde tot dusver in tweede elftallen.

De teller met nieuwe spelers staat dus op achttien op dit moment. De kans is vrij groot dat het aantal nog gaat oplopen. Ondanks dat de transfermarkt is gesloten, kunnen voetbalclubs nog wel zaken doen met contractloze spelers. Die groep is, mede vanwege de uitbraak van het coronavirus, opvallend groot.

Vertrokken spelers ADO Den Haag:

Thom Haye (NAC Breda), Thijmen Goppel (Roda JC), Elson Hooi (Muaither SC), Erik Falkenburg (Roda JC), Dion Malone (NAC), Lex Immers (NAC), Aaron Meijers (Sparta), Tom Beugelsdijk (Sparta), Mike Havekotte (MVV), Dehninio Muringen (FC Dordrecht), Robin Polley (FC Dordrecht), Lorenzo van Kleef (FC Eindhoven), Danny Bakker (Roda JC), Aleksandar Bjelica (Korona Kielce), Sam Stubbs (Middlesbrough), Jordan Spence (geen club), Hennos Asmelash (geen club), Tomas Necid (geen club), George Thomas (Leicester City), Laurens De Bock (Leeds United), Mick van Buren (Slavia Praag), Tudor Baluta (Brighton), Omar Bogle (Cardiff), Mark Duffy (Sheffield United).