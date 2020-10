PEP Talk donderdagavond op Den Haag TV

De PEP Talk die dinsdagavond plaatsvond in de Kloosterkerk, is donderdagavond te zien bij Den Haag TV. In deze PEP Talk staat nieuwe vrijwillige energie centraal. Aan het woord komen onder andere wethouder Kavita Pabhudayal en gastspreker Lucas Meijs. Haagse initiatieven komen ook nog aan bod. Verder is er een optreden van Tim Akkerman te zien. De avond is een initiatief van PEP Den Haag.

De uitzending is donderdagavond om 19.00 uur te zien en wordt daarna tot 04.00 uur herhaald.