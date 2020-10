Petitie voor behoud van stadspark Sunny Court bijna 1.400 keer ondertekend

Een petitie voor het behoud van het stadspark Sunny Court is in korte tijd 1.398 keer ondertekend. Met de petitie wil men voorkomen dat er gebouwd wordt op het groene gebied wat gelegen is tussen de Laan van Meerdervoort, de Reinkenstraat, de Obrechtstraat en de Koninging Emmakade. De initiatiefnemers zijn bang voor “negatieve gevolgen voor de natuur en de rust in Sunny Court” wanneer de bouwplannen worden voortgezet, tevens zien zij liever een mogelijkheid tot verkenning van uitbreiding van het groengebied.

De Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en de VVD lieten Den Haag TV in augustus weten niet te willen dat er bebouwing komt in het stadspark Sunny Court. Het kleine stadspark met speelplaats zou namelijk een locatie worden voor een nieuwbouwproject, zo zeggen de politieke partijen. “Er zijn weinig plekken midden in de stad waar je zo’n groene oase van rust vindt. We willen niet dat een groot gebouw de rust en leefomgeving van vele diersoorten verpest”, aldus Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Bekijk hier de reportage die Den Haag TV eerder maakte.