PvdA wil les in kerstvakantie om onderwijsachterstanden in te halen

Om onderwijsachterstanden bij Haagse kinderen te kunnen inhalen zou er de mogelijkheid moeten zijn om in de kerstvakantie naar school te gaan, daarvoor pleit de PvdA Den Haag. “Alle kinderen in Den Haag moeten zeker zijn van goed onderwijs en een fijne toekomst. We moeten voorkomen dat zij nog kwetsbaarder en met nog grotere onderwijsachterstanden uit de crisis komen”, zegt fractievoorzitter Mikal Tseggai. “Daarom moeten we mogelijkheden gaan bieden aan kinderen om tijdens vakanties onderwijs te volgen zodat ze extra kunnen bijspijkeren. Een kerstschool zou hierbij een mooie oplossing zijn.”

Door de coronacrisis hebben leerlingen in 2020 een tijd lang geen fysiek onderwijs kunnen krijgen, de PvdA stelt dat er ondanks andere vormen van onderwijs toch achterstanden zijn opgelopen. “Alle lof voor leraren die onder deze moeilijke omstandigheden les hebben gegeven, maar voor veel kinderen was het toch moeilijk om digitaal onderwijs te volgen. Bijvoorbeeld omdat ze een moeilijke thuissituatie hadden of geen goede laptop. Juist deze kwetsbare kinderen moeten we ondersteunen en de kans bieden om het onderwijs in te halen.”

De partij van Tseggai wil dat het stadsbestuur samen met onderwijsorganisaties en welzijnswerk onderzoekt of er mogelijkheden zijn voor een kerstschool.