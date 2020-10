STRAATVRAAG: Mensen die filmen bij een ongeluk? ‘Die moet je opsluiten!’

Het CDA, de PVDA en GroenLinks willen dat mensen die filmpjes of foto’s van ongelukken op het internet plaatsen hard aanpakken. Het voorstel van de partijen is om de ramptoeristen € 21.000 boete te geven of een tijdje de cel in te laten gaan. Verslaggever Pim Markering ging de straat op om te vragen wat de inwoners van Den Haag van dit plan vinden.