Zwemscholen bedreigd om coronaregels zwemlessen: ‘Uitgemaakt voor pedofielen’

Medewerkers van verschillende zwemverenigingen zijn afgelopen dagen door boze ouders op social media bedreigd. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Door de aanscherping van de coronaregels moeten ouders hun kinderen bij de ingang van het zwembad afzetten en mogen ze niet meer helpen met omkleden. ‘Ik snap dat de veiligheid van je kinderen voor alles gaat, maar ga het gesprek op een normale manier aan’, zegt een geschrokken wethouder Hilbert Bredemeijer van Den Haag.

De commotie is ontstaan door een filmpje op social mediaplatform TikTok waarin een boze Charlene uit Den Haag vertelt over de brief die ze van de zwemvereniging heeft gekregen. ‘Daarin staat dat ik mijn kleine man van vijf jaar niet meer mag uitkleden bij de zwemles, maar dat hij zelf naar de kleedkamer moet lopen en zich moet uitkleden en dat ik dus ook niet naar beneden mag om hem af te drogen en dat iemand van het zwembad dat gaat doen.’

Hier is ze het niet mee eens. ‘De zwemvereniging vindt dat ik mij aan de regels moet houden en dat het normaal is dat een vreemde mijn kind gaat afdrogen. Ik kan je vertellen, met deze gekken op de wereld, er is geen enkele vreemde die zomaar aan mijn kind gaat zitten en al helemaal niet bij zijn edele delen.’

Handen moeten worden afgehakt

Het filmpje werd op sociale media massaal gedeeld en er werd volop op gereageerd. De zwemschool zegt zelf ook een groot aantal hatelijke reacties te hebben gekregen. ‘We werden uitgemaakt voor pedofielen en onze handen moesten eraf worden gehakt’, vertelt een geschrokken medewerker die niet met naam genoemd wil worden. De zwemschool zegt dat er voor het aankleden meisjes van 19 zijn ingehuurd om de kinderen te helpen.

Wethouder Bredemeijer zegt geschrokken te zijn van de heftige reacties. ‘Mensen moeten zich realiseren welk effect woorden op sociale media hebben. Iedereen probeert er in deze situatie het beste van te maken. We moeten niet verzanden in aantijgingen, maar als je het ergens niet mee eens bent ga het gesprek aan en houd het daarbij.’

Thuis onder de douche

De wethouder vertelt dat het beleid van de zwemverenigingen past bij de verscherpte coronamaatregelen. ‘Het is niet anders dan bij sportverenigingen of scholen waar kinderen bij de deur afgezet worden. Ik heb zelf ook een kind op zwemles en die krijgt een onesie over zijn zwemkleding en kleedt zich zelf zo goed en kwaad als het gaat uit en aan en thuis gaan we onder de douche.’

Toch kan Bredemeijer de angst van de ouders wel begrijpen. ‘Natuurlijk gaat de veiligheid van je eigen kind voor alles, dat snap ik heel goed. Maar ik weet dat verenigingen er alles aan doen om dit hele proces in goede banen te leiden.’

Oplossing

Veel zwemverenigingen werken volgens de wethouder met vrijwilligers die helpen. ‘Vaak zijn het ouders van andere kinderen die helpen met het aankleden. Dit gebeurt altijd met twee mensen, zodat er vier ogen zijn om toezicht te houden en mensen moeten een VOG hebben. We snappen echt wel dat vaders en moeders bij de eerste zwemles even willen kijken, maar geef je dan op als vrijwilliger zodat het wel mogelijk is.’

Volgens Charlene is er nu een oplossing gevonden met de zwemschool. Ze mag haar zoontje in een apart gedeelte van het zwembad aankleden na de zwemles. Volgens de zwemschool geldt dit ook voor andere ouders, zolang niet iedereen dit doet omdat dan het effect van de maatregelen weg is.

Niet mijn schuld

De Haagse heeft geen spijt van de filmpjes die ze gemaakt heeft. ‘Ik sta er nog steeds achter. We zijn verschillende keren met de zwemschool in gesprek gegaan, maar het is jammer dat het op deze manier moet voor er een oplossing komt. Ik vind ook niet dat de bedreigingen aan de zwemschool mijn schuld zijn. Ik ben niet verantwoordelijk voor alle reacties op sociale media. Ik wil niet dat er vreemden aan mijn kind zitten, ook geen meisjes van 19.’

Hart voor Den Haag / Groep de Mos heeft voor volgende week een debat aangevraagd over de kwestie.

Vanwege de privacy willen de zwemschool en de medewerker niet met naam genoemd. Charlene wil niet dat haar achternaam gebruikt wordt.