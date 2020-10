DI-RECT rockt al twintig jaar in (en ver buiten) Den Haag

Zorgen over leefbaarheid in acht wijken: ‘Het gaat enkel over bouwen’

Al twintig jaar pakken DI-RECT-leden Spike van Zoest en Jamie Westland bandkoffers uit, pluggen ze hun instrumenten in en spelen ze zalen vol met fans ‘in de fik’. Tijd voor de Haagse band om hoogtepunten uit die twee decennia rockgeschiedenis omhoog te halen.

2020 is een raar jaar om een jubileum te vieren. ‘In maart hoor je dat de wereld gaat veranderen. De entertainment gaat als eerste ten onder en zal als laatste weer toegevoegd worden. Dus je moet creatief zijn’, vertelt drummer Jamie op Den Haag FM. Door middel van livestreams probeerde de band toch wat van hun jaar te maken, met succes: ze sleepten de 3FM Award voor beste livestream in de wacht.

Dat is niet het enige succes van DI-RECT dit jaar. Hun nummer Soldier ‘On werd hét ‘coronalijflied’. ‘Dat zie je niet aankomen als band’, vertelt gitarist Spike. ‘Het enige wat je kan doen, en daarom houden we het al 20 jaar vol, is de muziek maken uit je hart. Marcel (Veenendaal, red.) heeft het geschreven. Het kwam gelijk binnen, het is de tekst die samen met de muziek een bepaalde steun biedt.’

Het nummer is niet geschreven tijdens de coronacrisis, Marcel schreef het al een paar jaar geleden. ‘Het is een ode aan moed en aan moed vinden in jezelf. Daarom hangt het nu samen met corona. Het nummer brengt je terug naar dit jaar, of je dat nou leuk vindt of niet’, aldus Spike.

Weer of geen weer

Een hoogtepunt uit twintig jaar DI-RECT kan Spike niet zomaar bedenken. Na even peinzen gaat hij voor het optreden op Pinkpop in 2018. ‘We waren een invalact. We traden een dag daarvoor op in Spijkernisse en kregen vlak voor het optreden een belletje van onze medewerker: of de dag daarna op Pinkpop konden invallen voor The Cooks. Daar kwam alles samen: de band stond in de fik.’

Jamie tovert het optreden als voorprogramma van P!nk uit zijn hoge hoed. Het weer was onstuimig, maar toch speelde de band door. Spike vertelt daarover: ‘Er is iets met woeste weeromstandigheden en optredens. Eerst denk je dat alles in het water valt, maar je creëert toch een soort groepsenergie. Hagenezen zouden geen Hagenezen zijn als het geen groot feest wordt!’

Hand in hand, kameraden

Maar, moeten de twee mannen toegeven, er is toch een hoogtepunt dat boven optredens op Pinkpop, Beatstad of in De Kuip uitstijgt: de samenwerking. ‘Dat we dit überhaupt al twintig jaar volhouden. Tegenover zie ik mijn beste maatje met wie ik vanaf mijn vijftiende in een band zit: dat is het hoogtepunt’, aldus Spike.

Aanstaande zaterdag wordt die onderlinge vriendschap bezegeld met een livestream vanuit De Elektriciteitsfabriek. ‘We proberen bij iedere livestream iets te bieden, wat je anders niet te zien krijgt. Waar je niet met vijfduizend man kan staan.’ De kijker bepaalt zelf wat hij of zij de livestream waar vindt. ‘Het minimum is één euro’, zegt Spike. ‘Twee euro’, verbetert Jamie hem. Spike reageert geschokt: ‘Twee euro?! Wat een griezels!’