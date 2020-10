Zorgen over leefbaarheid in acht wijken: ‘Het gaat enkel over bouwen’

Fors lagere straf voor steker Grote Marktstraat: jaar cel en tbs

Luis P. is donderdag veroordeeld tot één jaar jaar cel en tbs met dwangverpleging door de rechtbank in Den Haag. Dat schrijft mediapartner Omroep West. De 36-jarige P. stak vorig jaar november tijdens Black Friday opeens in op drie tieners in de Grote Marktstraat.

De straf van P. valt aanmerkelijk lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist. Het OM eiste eerder vier jaar cel en tbs met dwangverpleging voor drie keer poging moord of doodslag.

De rechter sprak hem daarvan vrij. Volgens de rechtbank is er sprake van een poging tot zware mishandeling, omdat de steekwonden niet levensbedreigend waren.

Grote impact

De steekpartij zorgde voor grote paniek bij het winkelend publiek. Ook de rechter erkende de grote impact van de steekpartij op de slachtoffers. ‘Hoe een dagje gezellig winkelen eindigde in een steekpartij.’

Naast de steekpartij werd P. werd ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn moeder, zijn stiefvader en twee mannen. Ook moet P. de schade betalen.

