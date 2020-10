Het is ‘watertrappelen’ voor horeca in coronatijd: ‘Het is zinloos geworden’

Horeca-uitbater zijn in coronatijd is volgens Maarten Hinloopen, van Koninklijke Horeca Nederland en eigenaar van meerdere cafés aan de Grote Markt, ‘puur overleven’. Dat vertelde hij donderdagochtend op Den Haag FM. Een lockdown van twee weken ziet Hinloopen wel zitten, om het tij van de oplopende besmettingen te keren, maar dan moet er ‘hele goede financiële steun komen’. Dertig personen binnen, veertig personen buiten. Dat is hoe iedere horecazaak op de Grote Markt de coronaregels handhaaft. Daarnaast lopen er beveiligers rond, die als een soort wekkers vanaf 21.30 uur iedereen herinneren aan het feit dat ze om 22.00 uur op moeten staan en richting huis moeten gaan. Lockdown

Maar, gaat iedereen dan om 22.00 uur braaf naar huis? Nee, vertelt Hinloopen. ‘Het is heel zuur om iedereen daarna bij de avondwinkel drank te zien halen. Dan gaan ze thuis verder feesten.’ Hinloopen vindt de maatregelen daarom tegenstrijdig. Volgens hem kan de anderhalve meter afstand veel beter gehandhaafd worden in de horeca, dan achter de voordeur. ‘Ik kan mij voorstellen dat supermarkten binnenkort ook om 22.00 uur dicht moeten. Dan kan niemand thuis meer verder feesten’, zegt Hinloopen. ‘Maar ik vind dat heel moeilijk te voorspellen. Ik had vorige keer ook niet verwacht dat de horeca weer aangepakt zou worden.’ Winterslaap

Nu in Brussel de lockdown grotendeels is ingeluid, hangt ook hier de bui boven het hoofd. Hinloopen ziet zijn werk dan ook meer als overlever dan als horeca-uitbater. ‘Het is en blijft watertrappelen tot er een betere oplossing komt’, vertelt hij. Een korte lockdown van twee weken zou volgens Hinloopen een oplossing kunnen zijn, maar dat moet dan goed geregeld worden. ‘Het derde steunpakket is helemaal nog niet bekend, maar als dat goed wordt geregeld, kan het een zinnige oplossing zijn.’ Een soort winterslaap dus, waarna iedereen na het ontwaken weer op dezelfde voet verder kan. ‘Anders houd je geen stad meer over.’