JOVD leest VVD de les over ‘discriminerende’ motie: ‘Kleuterklasmoties verdienen geen steun’

Racisme, fascisme en vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. De inhoud van een motie van de PVV in Den Haag die woensdagavond gesteund werd door collegepartij VVD en de oppositiepartijen Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de Partij voor de Toekomst schiet bij velen in het verkeerde keelgat. Het zet de verhoudingen in het Haagse college van burgemeester en wethouders op scherp, meldde mediapartner Omroep West eerder vandaag. Maar ook de jongerenorganisatie van de VVD heeft geen goed woord over voor de actie van de volwassenen: ‘Kleuterklasmoties verdienen geen steun.’

Tot grote verbazing van de JOVD heeft de VVD voor de motie gestemd. ‘Bizar’, vindt Noumidia Massaoudi, voorzitter van de Haagse JOVD. ‘Ook in het liberalisme bestaat het concept gelijkheid. Juist daarom is het erg frappant dat de VVD dit een goede motie vond. Bij een complex probleem als de Haagse woningnood is het belangrijk dat partijen constructief met elkaar werken aan een oplossing. De woningnood is een probleem met vele oorzaken, waar immigratie zeker een deel vanuit maakt. Echter gaat het tegen alle begrippen van autonomie in om in dergelijke situaties te bepalen dat ‘kansarme allochtonen’ hier iets aan zouden moeten doen.’

‘Zelfs in een situatie waarin de woningnood te danken is aan allochtonen, is het onmogelijk om hen een restrictie te geven tot gezinsuitbreiding’, vindt Massaoudi. ‘Het is niet ethisch, en tegen alle normen en waarden in, om te zeggen dat bepaalde groepen maar geen kinderen mogen hebben.’ De JOVD richt zich tot de VVD: ‘Voer geen symboolpolitiek uit, maar kom met oplossingen. Wees een partij voor alle Hagenaren en Hagenezen en trek de discriminerende kaart terug.’