Kabinet denkt na over schrappen koopavonden

Het kabinet denkt nu al na over strengere maatregelen als het aantal besmettingen blijft toenemen of niet snel genoeg daalt. Dat zeggen bronnen in Den Haag, meldt de NOS. De cijfers van dit weekend en vooral zondag zijn doorslaggevend.

Politiek verslaggever Ron Fresen: “Vrijdag praat het kabinet al over strengere maatregelen. Die moeten er vooral voor zorgen dat het ’s avonds stiller wordt op straat, dus dan gaat het om het schrappen van koopavonden en het eerder sluiten van de horeca.”

Ook wordt nagedacht over het schrappen van koopzondagen om het rustiger te krijgen als de meeste mensen vrij zijn. Er gaan ook geruchten over het invoeren van een avondklok, maar die kans acht Fresen klein. “De meningen zijn daarover erg verdeeld en er zitten juridische en praktische bezwaren aan.”