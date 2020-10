Luis P. hoort straf voor insteken op tieners tijdens Black Friday

De 36-jarige Luis P. hoort donderdag welke straf hij krijgt voor het insteken op drie tieners op de Grote Marktstraat in Den Haag. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat hij vier jaar de cel in voor drie keer poging tot doodslag. Ook wil de officier van justitie dat hij tbs met dwangverpleging krijgt.

De steekpartij veroorzaakte grote paniek, schrijft mediapartner Omroep West. Het was de avond van 29 november 2019 namelijk extra druk in de stad vanwege Black Friday, een dag waarop veel winkels koopjesdag houden. Een 13-jarige jongen uit Den Haag en twee meisjes van 15 uit Alphen aan den Rijn en Leiderdorp raakten gewond. Ze kenden elkaar niet en leken willekeurig gekozen. Omroep West onthulde in december 2019 dat P. voor de steekpartij al in beeld was bij politie en justitie. Bij GGZ-instelling Parnassia stond de man zelfs bekend als ‘gevaarlijk voor anderen’, maar hij werd niet opgepakt. Zorg- en hulpinstanties kregen de afgelopen jaren maar geen grip op de man.

‘Ik heb maar een vraag. Waarom. Waarom moest jij me neersteken? Ik zag heel veel bloed op mijn shirt. Op school gaat het nog niet zo goed. Ik kan nog niet met een zware rugzak lopen. Ik krijg traumatherapie’, zei één van de slachtoffers van de steekpartij tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden. Een ander slachtoffer was aan het winkelen toen ze werd neergestoken. ‘We gilden dat we waren gestoken. Niemand hielp. Sterker nog, iedereen ging gewoon om ons heen staan. Ik begon te hyperventileren en te huilen.’ Het meisje kon tijdelijk niet traplopen vanwege haar wond. ‘Ik heb nu altijd een litteken en als ik ga zwemmen vragen mensen altijd wat dat is. De schrik zit er nog steeds in. Ik kijk nog steeds naar mensen wat ze in hun hand hebben. Ik voel me onveilig.’

Psychose en drugsgebruik

P. bevestigde eind september voor de rechter dat hij de drie tieners had neergestoken. Uit het dossier bleek dat hij ze van achteren had neergestoken. ‘Ik ben gewoon gaan rennen. Stemmen zeiden dat ik aangevallen zou worden.’ Na de steekpartij rende hij weg, gooide zijn mes weg en ging naar zijn kamer.

De verdachte verklaarde dat hij in een psychose zat toen hij de tieners stak. Hij had een mes gekocht om zichzelf iets aan te doen. ‘Ik zat in een psychose, wilde zelfmoord plegen en raakte in paniek. Ik dacht dat iemand mij wilde aanvallen zoals ooit in Frankrijk was gebeurd. Ik heb geprobeerd mensen uit de weg te slaan.’ P. gebruikte elke dag twee gram cannabis, een gram MDMA en een gram amfetamine. Stemmen vertelden hem waar hij naartoe moest gaan om zelfmoord te plegen.

Niet toerekeningsvatbaar

P. is geboren in Colombia en via de Antillen naar Nederland gekomen. Op zijn 24ste ging het psychisch steeds slechter. Volgens het Pieter Baan Centrum, waar hij is onderzocht, is er sprake van schizofrenie en is hij in november 2019 in een psychose terechtgekomen. ‘De verdachte was wel echt heel ziek.’ De deskundigen vinden dat de verdachte voor het overgrote deel niet toerekeningsvatbaar is. ‘Ik wil mijn excuses aanbieden. Ik weet dat ik behandeld moet worden‘, zei P. in de rechtszaal twee weken geleden.