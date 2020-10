Veertien aanhoudingen bij beëindigen demonstratie tegen coronawet

De politie heeft woensdagavond veertien mensen aangehouden die op het Plein in Den Haag demonstreerden tegen de coronaspoedwet. De demonstratie was eerder op last van de burgemeester beëindigd, maar meerdere demonstranten keerden terug en weigerden weg te gaan. Vervolgens zijn ze aangehouden, meldt de politie aan mediapartner Omroep West.

Woensdag debatteerde de Tweede Kamer over de spoedwet. Voor een demonstratie op het Plein was geen aanvraag ingediend. Van een spontane demonstratie was woensdagavond volgens de woordvoerder van de burgemeester geen sprake, omdat er tientallen mensen zich vanaf woensdagochtend regelmatig op het Plein lieten zien. FVD-leider Thierry Baudet sprak hen in de middag toe.

Twaalf aanhoudingen

Rond 19.00 uur ontbond burgemeester Jan van Zanen de demonstratie. ‘Wij hebben demonstranten daarom gevraagd en daarna gevorderd om de locatie te verlaten. De demonstranten gaven daar op dat moment gehoor aan’, meldt de politie. ‘Rond 21.00 uur startte weer een demonstratie op het Plein. De demonstranten hebben wij meermaals luidkeels gevorderd om weg te gaan mét waarschuwing dat er anders een aanhouding zou volgen’. Uiteindelijk zijn er veertien mensen gearresteerd.