Veiligheidsregio Haaglanden: situatie is echt ernstig

De Veiligheidsregio Haaglanden heeft de inwoners van de regio nogmaals opgeroepen om zich aan de regels te houden. “De situatie in de regio is echt ernstig”, aldus plaatsvervangend voorzitter van de VRH, Marja van Bijsterveldt. “Daarom vragen we u nogmaals en dringend om u aan de maatregelen te houden en te helpen deze crisis onder controle te krijgen.”

Het aantal coronabesmettingen in de regio Haaglanden blijft toenemen. Het totaal aantal mensen dat positief werd getest op corona was afgelopen week meer dan 2500. Door de toename van coronapatiënten in de ziekenhuizen komt de reguliere, planbare zorg onder druk, aldus de VRH.

De veiligheidsregio benadrukt dat het van belang is dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Ook geldt het dringende advies in alle voor het publiek toegankelijke binnenruimten een mondkapje te dragen. Dit advies geldt ook voor mensen die een contactberoep hebben.

De afgelopen tijd was de laboratoriumcapaciteit een knelpunt, maar door meer labcapaciteit te krijgen heeft de regio Haaglanden sinds deze week de mogelijkheid om achthonderd extra tests per dag te kunnen verwerken. Ook is een nieuwe teststraat in Zoetermeer geopend. Op dit moment wordt onderzocht waar en wanneer weer een volgende testlocatie in de regio Haaglanden kan worden geopend.

De veiligheidsregio heeft volgens de landelijke lijn ook laten weten dat alle horeca dicht moet in een pand waar ook een sportgelegenheid is.