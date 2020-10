Wie heeft de liefste straat van Den Haag? ‘We zijn allemaal winnaars’

Een goede buur is beter dan een verre vriend, maar sommige buren zijn zo ‘goed’ dat hun straat is genomineerd voor ‘de liefste straat van Den Haag’. De organisatie Lief en Leed heeft deze prijs in het leven geroepen, omdat volgens hen de stad anonimiseert. ‘Je durft niet snel een vraag te stellen aan je buren.’

Coby van Eijk is een zogenoemde ‘gangmaker’, iemand die zich inzet voor de buren en de straat een nominatie heeft bezorgd. ‘Ik ben gewoon met zorg-genen geboren’, vertelt zij donderdagochtend op Den Haag FM. ‘Als ik iemand zie die zorg nodig heeft, dan ben ik er gewoon. Ik vind dat normaal.’

Zo normaal is dat niet meer, legt Sofia Visser van de organisatie Lief en Leed uit. ‘De gemeente maakt zich zorgen over de anonimiteit die in veel straten of wooncomplexen aanwezig is. Je durft niet snel te vragen of iemand een boodschap voor iemand wil doen.’

‘We doen het samen’

Coby herkent dat buren zich soms bezwaard voelen om hulp te vragen. De nominatie voor ‘liefste straat’ geeft volgens Coby een goede reden om toch aan te bellen. ‘We zijn toch één van de liefste straten?!’, zegt Coby dan.

Dat Coby daar geen ongelijk in heeft, blijkt uit wat de straat aan het begin van de coronacrisis voor elkaar deed. Iedere zaterdag ging iemand de straat rond, iedere keer met iets anders. ‘Oranjetompouce op Koningsdag, dan weer een plantje. En iedere keer hameren: we doen het samen. We komen er samen uit.’

Geen verliezers

Er zijn drie genomineerden die kans maken op de titel. De straat van Coby maakt dus een grote kans dat zij die titel in de wacht slepen, maar ‘de anderen zijn ook heel lief’, lacht Sofia Visser.

Volgens Coby zijn er geen verliezers. ‘We hebben allemaal gewonnen’, vertelt zij. De prijs wordt donderdagavond uitgereikt door presentator Fred Zuiderwijk.