Zorgen over leefbaarheid in acht wijken: ‘Het gaat enkel over bouwen’

Acht wijkberaden maken zich zorgen over de leefbaarheid in hun wijk. Dat vertelde Jacob Snijders, van wijkberaad Bezuidenhout, donderdagochtend op Den Haag FM. Volgens hem zet de gemeente voornamelijk in op woningbouw, maar daarbij wordt volgens hem de leefbaarheid snel vergeten. ‘Het is te gek voor woorden.’

Snijders is geen tegenstander van de bouwplannen, ‘maar het moet wel in balans blijven’. In december wordt een belangrijk dossier rondom woningbouw besproken in de gemeenteraad: de structuurvisie. ‘Die is onleesbaar voor gewone mensen’, aldus Snijders. ‘Maar het gaat enkel over bouwen.’

De vragen die dan in het hoofd van Snijders opkomen: zijn er wel genoeg scholen? Zijn er genoeg speeltuinen? Zijn er genoeg parkeerplekken? Hoe zit het met het openbaar vervoer? ‘Je zou toch denken dat de gemeente daaraan denkt…’, verzucht Snijders.

‘Luister naar ons’

Een voorbeeld van een soortgelijk probleem deed zich volgens Snijders voor in een andere Haagse wijk waar nieuwe woningen werden gebouwd. Mensen kwamen er wonen en gingen een huisarts zoeken, maar alle praktijken zaten vol. ‘Die mensen moeten nu in Wassenaar naar de dokter. Te gek voor woorden’, zegt Snijders.

Daarom willen Snijders en de wijkberaden twee dingen: dat naast de bouwplannen ook leefbaarheidsplannen worden gemaakt en ‘dat er naar ons geluisterd wordt’. Zo lang dat niet gebeurt, stapt Snijders bij ieder bouwplan naar de Raad van State, om ervoor te zorgen dat overal aan gedacht is. ‘Wij hebben geen haast, projectontwikkelaars wel, maar wij niet.