ADO zet vol in op nieuwe spelers: ‘Jammer, maar er moest wat gebeuren’

Is ADO Den Haag nog wel ADO Den Haag nu alle rashagenezen het Haage veld verlaten? Volgens Jacco van Leeuwen wel, vertelde hij vrijdagochtend op Den Haag FM. ‘Ze zijn altijd welkom, maar dit soort dingen zijn nou eenmaal aan verandering onderhevig.’

Vijf jaar geleden richtte Van Leeuwen de supportersvereniging Haagsche Bluf op. Er sinds die tijd een hoop gebeurd, alleen dit jaar al: achttien transfers. ‘Dat is jammer’, vertelt van Leeuwen. ‘Maar er moest wat gebeuren na de winterstop. Corona is verschrikkelijk, maar dankzij corona zitten we nog wel in de eredivisie. Dat was eigenlijk ons engeltje op de schouder.’

Volgens Van Leeuwen is het dus goed dat de transferdeur wagenwijd open is gegaan. ‘Zij waren onderdeel van het vorige team en die hebben geen goed jaar gedraaid. En zij hebben zelf ook eieren voor hun geld gekozen’, vertelt Van Leeuwen. Ze zijn volgens de voorzitter van de supportersvereniging altijd welkom, maar ‘dit soort dingen zijn nou eenmaal aan verandering onderhevig.’

Wel kangoeroes, geen ooievaars

Is het Haagse bloed dan volledig uit ADO weg? Volgens Van Leeuwen niet. ‘We hebben een Haagse staf’, legt hij uit. ‘Achter de schermen is Den Haag goed vertegenwoordigt. Het is belangrijk dat wij als supporters de nieuwe spelers omarmen. Dat is nu moeilijk, maar we zijn trots dat zij dat groengele shirt dragen.’

De coronacrisis – en vooral de maatregelen voor voetbalstadia – zitten Van Leeuwen dwars. ‘Alles was goed geregeld. Onze veiligheidsman heeft nachtenlang doorgedraaid om alle Excelsheets rond te krijgen en dan wordt de deur ineens dichtgetrokken. Maar de dag daarna kun je wel naar Walibi!’

Hardop thuis juichen mag wel, maar dan mis je de emotie. Jacco van Leeuwen is nuchter, ‘we moeten het ermee doen’, maar hij ziet de regels graag weer versoepeld voor de voetbalfans. ‘Alsof het virus besluit die avond niet naar Carré te gaan.’