Corona zet Haagse economie op scherp: ‘21.000 mensen verliezen straks hun baan’

De economie krijgt door de coronacrisis flinke uitdagingen te verwerken: ook in Den Haag. Het grootste probleem is dat de stad te verduren krijgt met een flinke werkloosheid. De verwachting is dat er aan het eind van het jaar 21.000 mensen hun baan verliezen.

The Economic Board The Hague is een denktank, waar verschillende directeuren van grote en kleine ondernemingen samenkomen en praten over de economie. ‘Ons doel is werkgelegenheid stimuleren. Zorgen dat er genoeg banen zijn’, vertelt Henk Kool, voorzitter van the Economic Board.

Door de coronacrisis verwacht Kool dat de werkloosheid flink zal stijgen. ‘We verwachten dat 21.000 mensen hun baan verliezen. Dat is slecht voor Den Haag, want er zitten al 25.000 mensen in de bijstand.’ De stad komt volgens Kool dan in een negatieve spiraal terecht: de bijstand kost de gemeente geld, waardoor er waarschijnlijk ergens anders bezuinigt moet worden. ‘Dat is heel slecht voor de kas.’

‘Vermijd de kaartenbak’

Er is ook een andere verschuiving gaande, die al voor de coronacrisis in beeld was: de digitalisering. ‘We werken steeds meer met computers. Dat gaat arbeidsplaatsen kosten’, voorspelt Kool.

Daarom luidt Kool zijn advies: kijk in welke sectoren er wel mankracht nodig is. ‘Er is veel behoefte aan vervoerders en bezorgers, bijvoorbeeld. Laat mensen herscholen naar waar de groei zit, zodat ze niet in de kaartenbak belanden, maar gelijk doorstromen naar nieuw werk.